Родившийся в России футболист Алиев одобрил действия ВСУ в Курской области

Бывший игрок московского футбольного клуба «Локомотив», киевского «Динамо» и махачкалинского «Анжи», а также уроженец Хабаровска Александр Алиев призвал ВСУ устраивать расправу над мирными жителями в Курской области. Об этом спортсмен написал в Instagram*.

В публикации он пожелал украинским боевикам, атаковавшим приграничный регион, продвигаться вперед, убивать российских бойцов и мирное население.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что в Курской области заметили грузинских наемников и поляков.

ВСУ не раз уличали в совершении военных преступлений против мирного населения региона. В МИД России подчеркивали, что украинские военные обстреляли жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью. Также наемников и радикалов из ВСУ уличили в сексуальном насилии.

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