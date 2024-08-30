Иностранных наемников с грузинским акцентом и поляков заметили в Курской области. Об этом рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Люди <…> упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования», — сказал он.

По его словам, об иностранных наемниках рассказывали люди, которые покидали территорию и сталкивались с боевиками на блокпостах или возле своего дома. У России, как подчеркнул посол, есть все основания утверждать, что в атаке ВСУ на Курскую область принимают участие разные иностранные боевики.

Попавшие в плен представители Украины рассказывали, что наиболее адекватные люди из числа ВСУ призывали их уходить со словами «за нами идут поляки, они вас не пощадят», добавил Мирошник.

Российские десантники недавно ликвидировали украинскую разведгруппу в Курской области. Численность группы противника составляла 22 человека.