ВСУ атаковали дома в Курской области снарядами со шрапнелью

Мирошник: ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска обстреляли жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, на подобные обстрелы пожаловались десятки мирных жителей приграничных сел. Мирошник рассказал, что посетил один из дворов, в который прилетела РСЗО, начиненная шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров.

«Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что одна ракета способна нести в себе более девяти тысяч таких шариков. Там, где взорвался подобный снаряд, ничего целого нет. Машины превращаются в решето, разбиты стекла, пробиты газовые трубы. Мирошник назвал особым цинизмом использование такого оружия против мирных жителей.

Ранее он отмечал, что более трех тысяч человек потеряли своих близких в Курской области, искать людей помогает Российский Красный Крест.

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