Посол Мирошник заявил о сексуальном насилии ВСУ над жителями Курской области

Российская сторона получила информацию о сексуальном насилии украинских радикалов и наемников против мирных жителей Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

По его словам, киевский режим в рамках нападения на приграничные районы Курской области направляет в регион «весь сброд».

«Есть информация о сексуальном насилии, которое предпринимали украинские радикалы и иностранные наемники. Зеленский был не против избавиться в Киеве от них, отправить на утилизацию подальше от столицы. Поэтому там засветились ряд радикально настроенных батальонов», — сказал Мирошник.

Посол добавил, что эта националистическая и радикальная банда является «непосредственным участником вылазки на территорию Курской области».

Ранее Мирошник заявил, что связь с жителями Курской области осложнилась после атаки ВСУ.