Экипаж ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинские беспилотники
Минобороны: расчет ЗРК «Тор-М2» ликвидировал украинские дроны в зоне СВО
Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что системы противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают российским военным надежный щит от угроз с воздуха. Оператор зенитного комплекса с позывным Кот рассказал, что ракеты ни разу не подводили и всегда поражали цель, вне зависимости от ее размера.
«Постоянно находимся в готовности», — подчеркнул командир боевой машины «Тор-М2» с позывным Мажор.
За свою работу операторы ежедневно получают благодарности, особенно от мирных жителей.
Ранее российские военные отбили массированную атаку дронов в Ростовской области. Еще несколько беспилотников самолетного типа сбили над двумя районами Брянской области. По последним данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожены 27 496 БПЛА. Украинская армия продолжает нести потери.