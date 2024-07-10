Экипаж ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинские беспилотники

В оборонном ведомстве отметили, что системы противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают российским военным надежный щит от угроз с воздуха. Оператор зенитного комплекса с позывным Кот рассказал, что ракеты ни разу не подводили и всегда поражали цель, вне зависимости от ее размера.

«Постоянно находимся в готовности», — подчеркнул командир боевой машины «Тор-М2» с позывным Мажор.

За свою работу операторы ежедневно получают благодарности, особенно от мирных жителей.

Ранее российские военные отбили массированную атаку дронов в Ростовской области. Еще несколько беспилотников самолетного типа сбили над двумя районами Брянской области. По последним данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожены 27 496 БПЛА. Украинская армия продолжает нести потери.