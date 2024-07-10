Первая атака Белоусова лишила Украину вооружения на 200 миллионов евро

Военная инфраструктура Киева 8 июля подверглась ракетному удару. Сайт mk.ru отметил, что это первая масштабная атака российской армии с момента вступления в должность министры обороны Андрея Белоусова.

По информации издания, киевский режим в результате комбинированного удара российских войск лишился вооружения на 200 миллионов евро и «ослеп» — Киев потерял возможности использовать системы наблюдения. В Минобороны заявили, что «ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ».

Российские войска ракетным ударом поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве, где производили ракеты. Очевидцы рассказали о взрыве и сильном пожаре.