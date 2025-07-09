Дядя погибшего в Курске мальчика заявил, что его мать получила ожоги рук

В Курске погиб мальчик, прикрывший собой маму от украинского бесплотника. Его дядя Алексей сообщил RT , что он был единственным ребенком в семье.

«Единственный был наследник наш», — сказал он.

О смерти племянника мужчина узнал от журналистов. По его словам, мать мальчика работала художницей. Она получила ожоги рук.

Украинский беспилотник атаковал пляж «Городской» в Курске 8 июля. Три человека скончались на месте, в том числе эвакуировавший отдыхающих сотрудник Росгвардии. Семеро получили осколочные ранения и ожоги разной степени тяжести. Среди них пятилетний мальчик, который накрыл собой маму и получил ожоги более 30% тела. Во время транспортировки в Москву он умер.

Очевидица рассказала, что услышала на пляже два взрыва. Заставшие атаку люди помогали друг другу спастись.