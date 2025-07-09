«Едкий дым и гул». Пострадавшие рассказали детали об ударах ВСУ по пляжу в Курске

В Курске после атаки беспилотников на городской пляж погибли три человека . Еще семеро пострадали, рассказала заведующая отделением сочетанной травмы Курской областной многопрофильной клинической больницы Юлия Васильева. Видео с комментарием врача оказалось в распоряжении 360.ru.

«За последние сутки к нам госпитализировано семь пациентов. Трое из них в тяжелом состоянии — в реанимационное отделение, среди них мама и ребенок с ожогами. На данный момент они транспортируются силами МЧС в федеральные клиники Москвы. Сегодня к нам перевели из железнодорожной больницы пациента в тяжелом состоянии. Проходить лечение он будет у нас», — рассказала она.

Одна из пострадавших рассказала, что перед атакой услышала жужжание беспилотников.

«Мы быстро выключили свет и замерли, чтоб пролетел мимо нас. И услышали взрыв и увидели пламя над пляжем. Там была девушка с ребенком, крики раздались, мы схватили вещи, выбежали туда», — сообщила она.

Все, кто оказались рядом, помогали друг другу. По словам женщины, она кинулась в ближайшее кафе, чтобы вызвать скорую.

«Мы стали удаляться. В этот момент пошел едкий черный дым, как будто от покрышки, и гул <… > Как звуковой такой писк по ушам, и снова хлопок. И я почувствовала жжение. <… > Руку подняла, смотрю — кровь», — добавила она.

Еще один пострадавший рассказал, что «загорелся» и побежал к воде. Ему помог какой-то парень. Затем мужчина пошел к приехавшим на место ЧП машинам скорой.

Как ранее стало известно, одним из погибших при атаке ВСУ стал сотрудник Росгвардии.