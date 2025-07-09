Умер мальчик из Курска, закрывший собой маму при обстреле пляжа

Пятилетний Анатолий, закрывший собой маму от украинского дрона на пляже в Курске, умер при транспортировке в Москву. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора области Александр Хинштейн.

«У ребенка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека», — заявил он.

Врио губернатора пообещал семье погибшего мальчика всю необходимую помощь и поддержку. Он добавил, что убивающие детей не имеют права называться людьми, и выразил уверенность, что причастные к этому не останутся безнаказанными.

Накануне вечером украинские дроны атаковали пляж «Городской» в Курске. На месте погибли три человека, среди них — сотрудник Росгвардии, пытавшийся эвакуировать отдыхающих. Еще шестеро, в том числе мама Анатолия, получили ранения.