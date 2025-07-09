Число пострадавших от удара по пляжу в Курской области увеличилось до семи

Из-за удара БПЛА по пляжу «Городской» в Курске пострадали семь местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Среди пострадавших есть пятилетний мальчик. Он получил осколочные ранения и ожоги. По словам Хинштейна, в тяжелом состоянии находятся пять человек.

Жертвами удара стали трое, в том числе сотрудник Росгвардии.

«Беспрецедентный по своей жестокости удар по мирному объекту. Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми», — подчеркнул врио главы региона.

Ранее Хинштейн сообщал о шестерых пострадавших. Их направили в Курскую областную больницу,

Позже врио губернатора написал, что под удар беспилотников также попал город Рыльск. Дрон атаковал инфекционный корпус ЦРБ и здание скорой помощи, вспыхнул пожар. В результате пострадали два человека: женщины 51 и 30 лет.