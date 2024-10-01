Двух женщин задержали в Севастополе за работу на украинские спецслужбы

ФСБ задержала в Севастополе двух женщин по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным следствия, обе задержанные с 2023 года по заданию украинской военной разведки собирали и передавали информацию о российских военных объектах в Крыму. Суд отправил их под арест.

Несколько дней назад в Крыму задержали других украинских агентов. Местный житель и иностранец помогали Службе безопасности Украины в антироссийской деятельности, в частности, собирая информацию о системах ПВО, защищающих Крымский мост, и о передвижении российских военных колонн.

В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных мошенников. ФСБ проверяет, переводили ли они полученные таким образом деньги на поддержку ВСУ.