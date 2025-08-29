Двоих жителей Ярославской области заподозрили в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Рыбинска и Ярославля по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, мужчины в мае вышли на связь с представителями украинских спецслужб и стали собирать для них информацию о системах ПВО в регионе. Один из задержанных рассказал, что его украинский собеседник представился Николаем и пообещал ему гонорар в криптовалюте и паспорт европейской страны.

«Воодушевившись операцией „Паутина“, которую произвела Служба безопасности Украины, я написал Николаю, что готов предоставлять больше информации», — заявил он.

Другой задержанный также сообщил, что оскорблял в соцсетях участников СВО и сотрудников спецслужб.

Против них возбудили уголовное дело, обоим грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

