Бывший программист «Яндекса» Ирин получил 15 лет за донат украинскому фонду

Приговор в 15 лет лишения свободы получил ранее работавший в компании «Яндекс» программист Сергей Ирин. Мосгорсуд признал его виновным в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в феврале 2022 года Ирин отправил на Украину 500 долларов на счет фонда, занимающегося закупкой вооружения и боеприпасов для подразделений ВСУ.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда сообщил, что подсудимый во время вынесения приговора демонстрировал плакат антиправительственного содержания.

Суд признал Ирина виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы строгого режима, а также к штрафу в пять миллионов рублей.

Первые три года наказания осужденный проведет в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима. После освобождения Ирина ждет ограничение свободы на 1,5 года.

В минувший четверг, 21 августа, Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии общего режима жительницу Симферополя за подготовку теракта и государственную измену.

По данным материалов дела, подсудимую завербовали украинские спецслужбы и приказали ей устроить диверсию с поджогом релейного шкафа Крымской железной дороги.