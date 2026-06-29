Двое раненных при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске остались в клиниках

Минздрав РФ: двое раненных при ударе ВСУ по Старобельску остались в клиниках

Двое из пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске до сих пор находятся в федеральных медицинских центрах, один — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его процитировал ТАСС .

У второго раненого состояние более легкой степени тяжести с положительной динамикой, отметил Кузнецов.

Ночью 22 мая ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по зданиям колледжа в Старобельске, погиб 21 человек, более 60 пострадали. В начале июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что из 50 обратившихся за медицинской помощью детей, раненных во время налета, семеро находились на стационарном лечении.