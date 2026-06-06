Стало известно состояние пострадавших после атаки на Старобельск детей

Пасечник: после атаки на Старобельск семь детей поступили в больницы

Из 50 обратившихся за медицинской помощью детей после атаки боевиков ВСУ на Старобельск семеро находятся в стационарных медицинских учреждениях. Об этом «Вестям» сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, двух пострадавших отправили в Москву сразу после атаки. Еще один мальчик 2007 года рождения находится в республиканской больнице ЛНР в тяжелом состоянии, перевозить его пока нельзя.

«Из семи у нас получается три девочки, которые находятся в республиканской клинической больнице. Состояние оценивается как хорошее. Девочка в больнице муниципалитета тоже в более-менее удовлетворительном состоянии», — сказал Пасечник.

Глава ЛНР поблагодарил все оперативные службы, муниципалитет и местных жителей за участие в спасении людей после атаки.

Ранее ООН подтвердила гибель 21 человека при ударе украинских националистов по колледжу в Старобельске.