Стало известно состояние пострадавших после атаки на Старобельск детей
Пасечник: после атаки на Старобельск семь детей поступили в больницы
Из 50 обратившихся за медицинской помощью детей после атаки боевиков ВСУ на Старобельск семеро находятся в стационарных медицинских учреждениях. Об этом «Вестям» сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, двух пострадавших отправили в Москву сразу после атаки. Еще один мальчик 2007 года рождения находится в республиканской больнице ЛНР в тяжелом состоянии, перевозить его пока нельзя.
«Из семи у нас получается три девочки, которые находятся в республиканской клинической больнице. Состояние оценивается как хорошее. Девочка в больнице муниципалитета тоже в более-менее удовлетворительном состоянии», — сказал Пасечник.
Глава ЛНР поблагодарил все оперативные службы, муниципалитет и местных жителей за участие в спасении людей после атаки.
Ранее ООН подтвердила гибель 21 человека при ударе украинских националистов по колледжу в Старобельске.