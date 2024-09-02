Житель Шебекина попал в больницу из-за атаки украинского дрона

Губернатор Гладков: при атаке дрона ВСУ на Шебекино пострадал местный житель

Из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на город Шебекино местный житель получил ранение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

По словам главы региона, пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением спины доставили в областную клиническую больницу, где оказали необходимую помощь.

Второй беспилотник ударил по парковке, расположенной на территории коммерческого предприятия. В результате атаки повреждения получили три легковых автомобиля, сообщил Гладков.

«Оперативные службы работают на местах», — добавил губернатор.

Ранее в результате обстрела со стороны Украины в Шебекино с осколочным ранением правой голени попал в больницу мужчина. Осколки также посекли фасад и кровлю в административном здании, четыре коммерческих объекта, шесть домов и четыре легковых автомобиля.

Серьезному обстрелу Белгородская область подверглась 30 августа. ВСУ выпустили по региону боеприпасы из РСЗО Vampire. Ранения получили 46 местных жителей, из которых семеро — дети.