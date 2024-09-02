«Спастись там шансов не было». Гладков рассказал об обстреле белгородского детсада

Гладков: если бы ВСУ атаковали детсад в Белгороде днем, никто бы не смог выжить

Украинские боевики обстреляли детский сад «Львенок» в Белгороде. Если бы атака произошла не ночью, а днем, у детей не было бы шансов спастись. Об этом заявил в соцсети «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что посетил разрушенный детсад.

«Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днем, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого», — подчеркнул Гладков.

По его словам, детей придется разместить в других дошкольных учреждениях. Также он посоветовал родителям воспитанников детских садов обратиться в управление образования города Белгорода в том случае, если им не с кем оставить ребенка. По его словам, ряд детсадов в течение этой недели не будут работать даже в режиме дежурных групп, чтобы не подвергать детей опасности.

Ранее глава региона опубликовал фотографии с разрушенным детским учреждением. Он сообщил, что одна из частей здания из-за удара ВСУ полностью рухнула.