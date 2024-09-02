Число пострадавших при утреннем обстреле Белгородского района выросло до трех

Губернатор Белгородского района Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородского района Вячеслав Гладков/Telegram

Количество пострадавших при утреннем обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района возросло до трех. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, еще два человека обратились за медицинской помощью. У 16-летней девушки из Белгородского района диагностировали ранение мягких тканей головы. Оказав помощь, ее отпустили домой.

Другой житель Белгорода получил баротравму и минно-взрывные повреждения. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, пострадавшему понадобилась госпитализация.

Ранее утром Гладков заявил, что житель Шебекина попал в больницу с баротравмой и осколочным ранением спины после того, как город атаковал украинский беспилотник.

А утром украинские военные атаковали детский сад «Львенок» в Белгороде. По мнению губернатора, если бы внутри здания были дети, ни один из них не смог бы выжить.

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