Число пострадавших при утреннем обстреле Белгородского района выросло до трех

Количество пострадавших при утреннем обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района возросло до трех. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, еще два человека обратились за медицинской помощью. У 16-летней девушки из Белгородского района диагностировали ранение мягких тканей головы. Оказав помощь, ее отпустили домой.

Другой житель Белгорода получил баротравму и минно-взрывные повреждения. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, пострадавшему понадобилась госпитализация.

Ранее утром Гладков заявил, что житель Шебекина попал в больницу с баротравмой и осколочным ранением спины после того, как город атаковал украинский беспилотник.

А утром украинские военные атаковали детский сад «Львенок» в Белгороде. По мнению губернатора, если бы внутри здания были дети, ни один из них не смог бы выжить.