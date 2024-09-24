Две волчицы помогут бойцам ВС РФ выполнять боевые задачи в зоне СВО

Shot: на службу ВС РФ заступили две волчицы, способные услышать БПЛА на подлете

Российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, будут помогать две волчицы из Хакасии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Хищницы попали в российское подразделение благодаря волонтеру из Хакасии, который нашел их в лесу, сам выкормил и вырастил.

По его словам, хищницы стали членами его семьи и даже спали рядом с его дочерью. Они проявили себя и как отличные охранники, причем по повадкам напоминают сторожевых собак, но чуть более активны.

Волонтер вместе с активистами «Народного фронта» помогает российским военным. Последние узнали о его необычных питомцах и попросили передать волчиц бойцам одного из подразделений.

Хищницы получили клички Высота и уже привыкают к новым условиям. По словам бойцов, у волчиц «хорошая чуйка», они активные и общительные.

«Хищницы могут слышать подлет беспилотников и заранее предупреждать об опасности», — уточнил канал.

В начале июля сибирские десантники приручили хорька, который не только подружился с военными, но и начал защищать провизию от грызунов.