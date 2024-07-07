Хорек поселился на позициях ВС РФ и начал защищать провизию

Фото: РИА «Новости»

Сибирские десантники, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации, приручили дикого хорька. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Теперь пушистый „боец“ защищает провизию от грызунов и каждый день радует „боевых товарищей“, ластясь, как котенок», — заявили в публикации.

Маленький хищник сам пришел в пункт временной дислокации новосибирского автобатальона. Зверек не испугался десантников и подружился с ними.

Военные прислали видео с хорьком волонтерам Народного фронта.

Ранее российские спецназовцы рассказали о четвероногом друге — коте по имени Мага, который живет с ними почти год. Ему сшили специальную камуфляжную форму. Кот спасает бойцов от нашествия мышей и крыс.

Этой весной пес по кличке Балбес ценой своей жизни спас российских военных на Херсонском направлении, когда во время атаки ВСУ бросился наперерез ударному дрону, в который вцепился зубами.  Один из бойцов в память о героическом питомце подписывает его именем боеприпасы перед атакой на позиции украинских боевиков.

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