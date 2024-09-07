Две серии взрывов прогремели в Киеве

Две серии взрывов раздались в украинской столице в течение семи минут. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Взрывы прогремели на фоне тревоги. Первая серия прозвучала ночью, примерно в 3:10 по московскому времени, в городе объявили воздушную тревогу.

В Полтаве 3 сентября ракета попала в военный тренировочный центр, где готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА. Из-за удара ВСУ потеряли порядка 500 человек, в том числе наемников из Франции, Германии, Швеции и Польши. Немецкая газета Bild назвала эту атаку одной из самых мощных за время проведения спецоперации.

Ранее украинские военные выпустили несколько ракет по Курской области. В регионе за день шесть раз вводили режим ракетной опасности. Врио губернатора Алексей Смирнов рассказал, что средства ПВО уничтожили ракеты над территорией области. Он призвал жителей в случае обнаружения не приближаться к фрагментам снарядов и позвонить в экстренные службы.