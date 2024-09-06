Средства ПВО сбили еще одну ракету в Курской области

Системы противовоздушной обороны уничтожили в Курской области еще одну украинскую ракету. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он поблагодарил российских военных за работу.

В области с 18:10 ввели режим ракетной опасности. За день сирену запускали шесть раз. В прошлый раз ракету над регионом сбили примерно в 14:24.

Врио губернатора предупредил, что к осколкам снарядов приближаться нельзя. Он также призвал в случае обнаружения опасных находок обращаться в экстренные службы по телефону 112. Смирнов напомнил, что во время ракетной опасности следует укрыться в помещении без окон и не выходить на улицу.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 5 сентября рассказал, что российские войска активно работают на Кореневском направлении под Курском. По его словам, бойцы буквально выжигают ВСУ.

На следующий день Минобороны сообщило об уничтожении скопления украинских боевиков и военной техники в Курской области с помощью истребителя Су-34. Авиация сбросила на противника авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.