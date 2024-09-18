Две ракеты и почти 30 беспилотников сбили ночью над Курской областью

Губернатор Смирнов: в Курской области сбили две украинские ракеты и 27 дронов

Минувшей ночью в небе над Курской областбю российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты и 27 дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — предупредил он.

Смирнов призвал жителей при обнаружении частей беспилотников звонить в экстренные службы по телефону «112». Информация о пострадавших после атаки не поступала.

Этой же ночью семь беспилотников нейтрализовали в Смоленской области. В общей сложности ПВО ликвидировали 54 украинских БПЛА над пятью регионами России.

Ранее несколько дронов сбили в Тверской области, из-за падения обломков вспыхнул пожар. Власти приняли решение частично эвакуировать население.