Пожар начался в Тверской области после падения обломков беспилотника
В Тверской области из-за падения обломков дрона начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя в Telegram-канале.
«В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы», — уточнил он.
Руденя отметил, что пожарные в настоящий момент пытаются локализовать возгорание.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников в небе над регионом. Он объяснил, что в ходе происшествия никто не пострадал, разрушений тоже не было.
Также этой ночью стало известно об уничтожении семи беспилотников ВСУ над территорией Смоленской области. Как заявил губернатор Василий Анохин, силы ПВО и РЭБ сбили дроны в городах Ельня и Рославль.