Пожар начался в Тверской области после падения обломков беспилотника

В Тверской области из-за падения обломков дрона начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя в Telegram-канале .

«В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы», — уточнил он.

Руденя отметил, что пожарные в настоящий момент пытаются локализовать возгорание.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников в небе над регионом. Он объяснил, что в ходе происшествия никто не пострадал, разрушений тоже не было.

Также этой ночью стало известно об уничтожении семи беспилотников ВСУ над территорией Смоленской области. Как заявил губернатор Василий Анохин, силы ПВО и РЭБ сбили дроны в городах Ельня и Рославль.