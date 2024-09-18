В Смоленской области нейтрализовали семь беспилотников

Глава Смоленской области Анохин: в Ельне и Рославле нейтрализовали семь БПЛА

Семь украинских беспилотников сбили и подавили в двух населенных пунктах Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале .

«Сегодня ночью в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены семь беспилотных летательных аппаратов», — сообщил глава региона.

Пострадавших при падении обломков нет, разрушений не зафиксировано, отметил губернатор.

Накануне системы ПВО уничтожили 11 беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, на место оперативно выехали экстренные службы.