Две французские авиабомбы сбили над Белгородской областью | 360°

Важное 15 мая 2024, 22:31 Две французские авиабомбы сбили над Белгородской областью Минобороны: ПВО в Белгородской области сбили две управляемые авиационные бомбы РИА «Новости»

Читать 360 в

Две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства уничтожили российские системы ПВО над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20:00 до 20:30 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства», — сказано в сообщении ведомства.

Реклама

Накануне российские ракетчики сбили над Белгородской областью авиабомбы и беспилотники. В ночь на 15 мая силы ПВО уничтожили французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» и несколько беспилотников.