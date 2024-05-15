Две французские авиабомбы сбили над Белгородской областью | 360°

15 мая 2024, 22:31
Две французские авиабомбы сбили над Белгородской областью
Минобороны: ПВО в Белгородской области сбили две управляемые авиационные бомбы
Две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства уничтожили российские системы ПВО над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«С 20:00 до 20:30 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства», — сказано в сообщении ведомства.
Реклама
Накануне российские ракетчики сбили над Белгородской областью авиабомбы и беспилотники. В ночь на 15 мая силы ПВО уничтожили французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» и несколько беспилотников.
Ракеты
Беспилотники
Минобороны РФ
ПВО
Реклама
Реклама