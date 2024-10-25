ВСУ атаковали FPV-дронами несколько гражданских автомобилей в Беловском районе Курской области, были ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Сегодня в Беловском районе украинскими FPV-дронами было атаковано несколько автомобилей. Ранены два местных жителя», — уточнил глава региона.

По его словам, женщине оказали первую медицинскую помощь, от наблюдения врачей она отказалась. Мужчину с множественными осколочными ранениями отвезли в Обоянскую районную больницу.

Это не первый случай, когда украинские боевики атакуют машины мирных жителей с воздуха. В начале октября эвакуированный житель Суджанского района рассказал, что операторы дронов ВСУ устроили настоящую охоту за гражданским транспортом, чтобы помешать людям покинуть населенные пункты на своих автомобилях.

Другой житель Суджи заявил о зверствах польских наемников в Курской области, которые расстреляли безоружных людей. Отличились и боевики ВСУ, изнасиловавшие местную женщину, а потом отрезавшие ей голову.