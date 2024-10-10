Боевики ВСУ расстреляли детей за попытку уехать из курского села

Зашедшие на территорию Курской области украинские боевики и иностранные наемники расстреливали всех, кто пытался уехать с захваченных территорий. В селе Малая Локня их жертвами стали трое детей 12 лет, которые пытались уехать на мотоцикле. Как сообщил ТАСС , об этом военному следователю рассказал эвакуированный житель Суджанского района.

Мужчина пояснил, что слышал среди боевиков польскую речь, а также видел несколько чернокожих наемников.

«Когда заходят на сельский пункт, расстреливают без разбора. Брата моего двоюродного расстреляли в упор. Ребята на мотоцикл сели или на мопед, ребятки по 12 лет, трое, сразу хотели уехать из села Малая Локня. Их в упор расстреляли», — заявил очевидец.

Он добавил, что попытки людей покинуть населенные пункты на своих машинах пресекали операторы украинских беспилотников, которые устроили настоящую охоту за гражданским транспортом.

Ранее эвакуированный житель Суджи заявил, что зашедшие в город польские наемники ВСУ собрали и расстреляли в центре города толпу мирных жителей. Он пояснил, что на месте погибли молодые люди и пенсионеры.

По его словам, иностранные боевики ввели в городе комендантский час и издевалась над теми, кто выходил за продуктами или лекарствами без документов.