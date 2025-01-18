Несколько беспилотников уничтожили в Воронеже и области

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько дронов противника в Воронеже и одном из районов области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и одном из районов области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — уточнил глава региона.

Гусев добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Губернатор напомнил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Ранее в Калужской области российские зенитчики ликвидировали семь украинских дронов. Один из беспилотников рухнул на нежилое строение на территории Кировского района, но обошлось без пострадавших.