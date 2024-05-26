Два снаряда «Ольха» сбили над Белгородской областью

Минобороны: два украинских снаряда РСЗО «Ольха» сбили над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 16:30 пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня „Ольха“. Два снаряда из РСЗО уничтожили над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков добавил в Telegram-канале, что под атаку ВСУ из РСЗО попали несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе.

«По предварительной информации, пострадал один мирный житель, у мужчины осколочное ранение живота. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сообщил он.

Также снаряд упал на территории частного жилого домовладения в Шебекине, повреждения получили забор и автомобили. Пострадали окна и фасады в здании Дома культуры и одном коммерческом объекте. Один из снарядов угодил в дорожное полотно в центре города. В селе Новая Таволжанка после прилета снаряда повредило окно в многоквартирном доме.

Украинские националисты в течение 26 мая наносят удары по Белгороду беспилотниками-камикадзе и РСЗО. Силы ПВО в ночь на воскресенье ликвидировали 29 воздушных целей.

Кроме того, под огнем ВСУ оказалось село Муром, в котором повреждения получили инфраструктурный объект и припаркованный около частного дома легковой автомобиль.

Также украинский БПЛА упал в районе Педагогического колледжа в Белгороде, пострадавших не было.