Украинский дрон рухнул около колледжа в Белгороде

Гладков: украинский БПЛА упал в районе Педагогического колледжа в Белгороде

В воскресенье, 26 мая, украинский беспилотник рухнул в районе Педагогического колледжа в Белгороде, повреждения получили два транспортных средства. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа. После его падения с детонацией в районе Педагогического колледжа из местных жителей никто не пострадал, осколки повредили два транспортных средства. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Кроме того, под ударом националистов оказалось село Муром Шебекинского городского округа. Дрон ВСУ ударил по автомобилю. После взрыва травмы получил мужчина, его доставили в областную клиническую больницу с осколочным ранением лица.

«Также в Муроме двумя FPV-дронами атаковали два инфраструктурных объекта связи, есть повреждения линии электропередачи. Абоненты населенных пунктов Новая Таволжанка, Пристень, Безлюдовка Поляна, Ржавец, Коровино, Шамино, Зиборовка, Графовка, Маслова Пристань временно остаются без электроэнергии», — добавил Гладков.

Утром в воскресенье на подлете к Белгороду сбили 29 воздушных целей.