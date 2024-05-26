Атака дронов ВСУ повредила инфраструктурный объект в белгородском селе

Украинские националисты нанесли удар по селу Муром в Белгородской области, повреждения получил инфраструктурный объект. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Село Муром Шебекинского городского округа попало под атаку ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого дрона с последующей детонацией поврежден инфраструктурный объект, сельскохозяйственное предприятие временно остается без света», — написал он.

Гладков отметил, что после согласования с Минобороны аварийные бригады приступят к восстановительным работам.

«При втором взрыве пострадал припаркованный рядом с частным домом легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье силы ПВО в Белгородской области сбили 29 воздушных целей.