На подлете к Белгороду сбили 29 воздушных целей

Гладков: силы ПВО сбили 29 целей на подлете к Белгороду, есть пострадавшие

Система противовоздушной обороны уничтожила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду, ранения получили четыре мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом и Белгородом сработала система ПВО, на подлете к городу сбили 29 воздушных целей. Четыре мирных жителя, по предварительной информации, пострадали. На лечении в городской больнице № 2 находятся три человека», — написал он.

Глава региона уточнил, что двое мужчин среди пострадавших находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, состояние женщины с осколочным ранением медики оценивают как средней тяжести. Еще одного пострадавшего с осколочным ранением отвезли в областную клиническую больницу.

«В результате прямых попаданий в Белгороде полностью сгорели два автомобиля и повреждения получили две квартиры двух многоквартирных домов. В трех коммерческих объектах повреждены кровли, посечены фасады и выбиты окна», — добавил Гладков.

Утром в воскресенье Минобороны сообщило об уничтожении 13 беспилотников в небе над Курской и Орловской областями.