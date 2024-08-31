Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи ликвидировали четыре украинских беспилотника над тремя регионами страны. Два дрона ВСУ сбили над Курской и Орловской областями, два — над Белгородской.

Днем ранее в результате очередной атаки украинских боевиков на Белгород и Белгородский район погиб мирный житель, еще семь человек получили ранения.