Два человека погибли при ударе ВСУ по Донецку

Вооруженные силы Украины ударили по жилым домам в Донецке. Предварительно, погибли два мирных жителя, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Доны ударили по Ленинскому и Буденновскому районам города. На месте работают оперативные службы.

После прилета БПЛА загорелись три квартиры на пятом, седьмом и восьмом этажах. В Буденновском районе пожар вспыхнул в многоэтажке на улице Независимости. Проводится эвакуация жителей.

В ночь на 26 октября средства противовоздушной обороны ликвидировали 82 беспилотника над российскими регионами. Над Брянской областью сбили 30 дронов, еще 26 — над Тульской.

Ранее при атаке дрона на многоэтажный дом в Красногорске травмы получили пять жильцов. Также разрушения зафиксировали в трех квартирах, повреждены восемь автомобилей.