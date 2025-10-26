Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских беспилотника

В течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 82 беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 30 БПЛА сбили над Брянской областью, 26 — над Тульской, семь — над акваторией Черного моря, четыре — над акваторией Азовского.

Еще по четыре дрона уничтожили над Рязанской областью и Краснодарским краем, три — над Ростовской областью, два — над Московским регионом, еще по одному — над Липецкой и Курской областью.

Ранее украинский беспилотник нашли рядом с одним из домов в Обнинске. На место прибыли экстренные силы, информация о пострадавших не поступала, отмечал временно исполняющий полномочия главы города Стефан Перевалов.

Также при атаке дрона на многоэтажный дом в Красногорске пострадали пять жильцов, три квартиры и восемь автомобилей.