Украинские БПЛА воспламенили несколько квартир в Донецке

«Известия»: при атаке БПЛА на Донецк загорелись два жилых дома

Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Ленинском и Буденновском районах Донецка. Загорелись не менее трех квартир, сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«В Ленинском районе Донецка прилет ударного дрона ВСУ в девятиэтажный жилой дом В данный момент горят минимум три квартиры на пятом, седьмом и восьмом этажах», — сказал он.

Спасатели объявили эвакуацию и начали тушить возгорание. На кадрах с места удара виден открытый огонь из окон дома.

Загоревшийся в Ленинском районе дом находится на одноименном проспекте, сообщила пресс-служба Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины. В Буденновском районе огонь охватил многоэтажку на улице Независимости.

Украинские войска также атаковали дамбу в районе села Графовка. Из-за этого опустился уровень воды в Белгородском водохранилище, Волчанск в Харьковской области столкнулся с угрозой подтопления.