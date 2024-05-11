Два человека погибли и один пострадал при подрыве машины в ДНР | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 21:32 Два человека погибли и один пострадал при подрыве машины в ДНР РИА «Новости»

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Два человека погибли и один пострадал при подрыве автомобиля на взрывоопасном предмете (ВОП) в Новотроицком в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населенный пункт Новотроицкое: в результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 года рождения», — говорится в сообщении.

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До этого украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. Реактивные снаряды системы упали в Ленинском районе Донецка, где шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия республики.

Ранее украинские власти устроили серию терактов к юбилею референдума в ДНР. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все причастные и ответственные за эти и другие теракты на территории России понесут неотвратимое наказание.

Вечером 10 мая украинские боевики ударили ракетами ATACMS по Ровенькам, где в результате атаки загорелась нефтебаза, пострадали жилые постройки, а также погибли и были ранены мирные жители.