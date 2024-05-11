ВСУ ударили ракетами по Донецку во время подготовки автопробега | 360°

Важное 11 мая 2024, 12:57 ВСУ ударили ракетами по Донецку во время подготовки автопробега Запущенные ВСУ ракеты HIMARS ударили по Донецку во время подготовки автопробега РИА «Новости»

Читать 360 в

Реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS упали в Ленинском районе Донецка, где местные жители готовили автопробег в честь 10-летия республики. Об этом со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия сообщило РИА «Новости».

По данным журналиста, от удара сильно пострадало кафе и недостроенное здание. Данные по пострадавшим пока не поступили.

Реклама

Мэр города Алексей Кулемзин предупредил жителей о прилетах и призвал не покидать укрытия.

Донецкое агентство новостей опубликовало кадры с места прилета. На них видно, что взрыв произошел всего в нескольких метрах от стоящих на парковке машин с флагами.

После обстрела акцию с праздничным автопробегом отменили, заявили Донецкому агентству новостей организаторы. Они подчеркнули, что из собравшихся водителей никто не пострадал.

«Из-за высокой опасности обстрелов со стороны украинских войск запланированный автопробег отменен. Все участники <…> целы, с ними все хорошо», — заявили собеседники агентства.

По неподтвержденным данным, в результате обстрела сильно пострадал ресторан Paradise, где погиб один человек и один получил ранения.

В минувшую пятницу, 10 мая, жертвами обстрела ВСУ стали 20-летняя девушка и 68-летняя пенсионерка из Кировского и Петровского районов Донецка. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что ранения различной степени тяжести при взрывах получили двое мужчин.