ВСУ ударили ракетами по Донецку во время подготовки автопробега | 360°

11 мая 2024, 12:57
ВСУ ударили ракетами по Донецку во время подготовки автопробега
Запущенные ВСУ ракеты HIMARS ударили по Донецку во время подготовки автопробега
Реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS упали в Ленинском районе Донецка, где местные жители готовили автопробег в честь 10-летия республики. Об этом со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия сообщило РИА «Новости».
По данным журналиста, от удара сильно пострадало кафе и недостроенное здание. Данные по пострадавшим пока не поступили.
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Мэр города Алексей Кулемзин предупредил жителей о прилетах и призвал не покидать укрытия.
Донецкое агентство новостей опубликовало кадры с места прилета. На них видно, что взрыв произошел всего в нескольких метрах от стоящих на парковке машин с флагами.
После обстрела акцию с праздничным автопробегом отменили, заявили Донецкому агентству новостей организаторы. Они подчеркнули, что из собравшихся водителей никто не пострадал.
«Из-за высокой опасности обстрелов со стороны украинских войск запланированный автопробег отменен. Все участники <…> целы, с ними все хорошо», — заявили собеседники агентства.
По неподтвержденным данным, в результате обстрела сильно пострадал ресторан Paradise, где погиб один человек и один получил ранения.
В минувшую пятницу, 10 мая, жертвами обстрела ВСУ стали 20-летняя девушка и 68-летняя пенсионерка из Кировского и Петровского районов Донецка. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что ранения различной степени тяжести при взрывах получили двое мужчин.
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