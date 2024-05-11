Мир 11 мая 2024, 18:09 Украина приурочила теракты в ДНР и ЛНР к юбилею референдума Захарова: Украина устроила серию варварских терактов к юбилею референдума в ДНР РИА «Новости»

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Власти Украины устроили к юбилею референдума в Донбассе серию варварских терактов, в которых погибли мирные люди. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», — отметила Захарова.

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Дипломат указала на несколько происшествий, которые случились накануне в ДНР и ЛНР. Вечером 10 мая ВСУ атаковали Ровеньки ракетами ATACMS. В результате удара загорелась нефтебаза, также пострадали жилые постройки. По последним данным, погибли четыре человека, ранения получили — 11.

Также ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка ракетами HIMARS. Жертвами атаки стали три человека, пострадали еще восемь, среди них один ребенок.

Следственный комитет России начал оперативное расследование этих преступлений. Несмотря на бессильные попытки президента Украины Владимира Зеленского, Россия вернет долгожданный мир в Донбасс, резюмировала Захарова.