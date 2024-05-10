Один человек погиб при обстреле ВСУ нефтебазы в ЛНР | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 22:47 Один человек погиб при обстреле ВСУ нефтебазы в ЛНР Пасечник: один человек погиб при обстреле ВСУ нефтебазы в Ровеньках в ЛНР РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли мирный город Ровеньки. Один человек погиб, шесть госпитализированы с ранениями, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, в результате обстрела загорелась нефтебаза, повреждения получили дома.

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«По предварительным данным, один человек погиб, шесть человек — с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом», — уточнил Пасечник.

Он добавил, что пожарные сразу выехали на место происшествия. Главное — избежать распространения огня на жилые дома.

Информация еще уточняется. По словам главы ЛНР, он держит на контроле помощь пострадавшим.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели 20-летней девушки и 66-летней женщины в результате обстрела ВСУ Кировского и Петровского районов Донецка. Кроме того, двое мужчин были тяжело ранены.

В начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может сама выбирать цели для британского оружия на территории России, напомнил «ФедералПресс».