Друг комбрига ВСУ Ишкулова не ожидал его участия в нападении на Курскую область

Проживающего в России друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова шокировала информация о его участии в нападении на Курскую область. Своими впечатлениями он поделился в беседе с РИА «Новости» .

«А то, что сейчас происходит (участие Ишкулова в нападении на Курскую область — прим. ред.), для меня самого неожиданно», — отметил собеседник агентства.

Мужчина признался, что недоумевает от ситуации с нападением на Курскую область. Также его шокировали события в Донбассе. Он пояснил, что выступающие сейчас за Бандеру люди когда-то стояли в почетном карауле на Вечном огне на 9 Мая.

Также он признался, что не знает, кто мог заставить Ишкулова пойти против России. Когда вместе с Эмилем жили и учились в Скадовске, относились к России как к старшему брату, добавил мужчина. По его словам, раньше Ишкулов был обычным парнем и всегда мечтал стать военным.

Сейчас против Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область. Его подозревают в теракте, убийстве и покушении на убийство.