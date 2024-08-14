Друга детства командира ВСУ Ишкулова нашли под Курском

Друга детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область украинского командира Эмиля Ишкулова обнаружили в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, друга детства командира ВСУ зовут Дмитрий. Он рассказал, что учился с Ишкуловым в одной школе. Украинский командир на два года младше 38-летнего Дмитрия.

«Мы учились в одной школе, грубо говоря, друг детства. Мать его [я тоже] знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где ее ребенок, ближе с ней не общались», — отметил собеседник агентства.

Мужчина признался, что не знает, есть ли у Ишкулова собственная семья. Общение между ними давно прервалось.

В отношении Ишкулова ранее возбудили уголовное дело о нападении на Курскую область. Его подозревают в теракте, убийстве и покушении на убийство. Еще один фигурант дела — командир украинской бригады Владимир Пипко.