Друга детства командира ВСУ Ишкулова нашли под Курском

РИА «Новости»: друга детства командира ВСУ Ишкулова нашли в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Друга детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область украинского командира Эмиля Ишкулова обнаружили в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, друга детства командира ВСУ зовут Дмитрий. Он рассказал, что учился с Ишкуловым в одной школе. Украинский командир на два года младше 38-летнего Дмитрия.

«Мы учились в одной школе, грубо говоря, друг детства. Мать его [я тоже] знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где ее ребенок, ближе с ней не общались», — отметил собеседник агентства.

Мужчина признался, что не знает, есть ли у Ишкулова собственная семья. Общение между ними давно прервалось.

В отношении Ишкулова ранее возбудили уголовное дело о нападении на Курскую область. Его подозревают в теракте, убийстве и покушении на убийство. Еще один фигурант дела — командир украинской бригады Владимир Пипко.

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