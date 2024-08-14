Друг детства комбрига ВСУ, напавшего на Курскую область, рассказал о нем

Друг детства комбрига ВСУ Ишкулова рассказал, что тот всегда хотел быть военным

Командир бригады ВСУ Эмиль Ишкулов, против которого в России возбудили уголовное дело за нападение на Курскую область, был обычным парнем, который всегда хотел стать военным. Об этом рассказал РИА «Новости» его друг детства Дмитрий, живущий в России.

«Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы общались, учились в вузах мы в разных городах», — рассказал он.

По его словам, Ишкулов окончил школу в Скадовске Херсонской области и поступил в военное училище в Одессе.

Имена двух украинских комбригов — Владимира Пипко и Эмиля Ишкулова — Следственный комитет огласил 12 августа. Именно их подразделения, по данным следствия, участвуют в нападении на Курскую область. Мужчин обвинили в терактах, убийствах и покушениях на убийства.

В июне против Ишкулова также возбудили уголовное дело за обстрелы Донбасса в 2022 году.