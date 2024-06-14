Дроны повредили неиспользуемый резервуар нефтебазы в Воронежской области

Гусев: силы ПВО сбили 6 БПЛА в Лискинском районе, обломки повредили резервуар

Фото: РИА «Новости»

В Лискинском районе сбили шесть украинских беспилотников. Их обломки упали на неиспользуемый резервуар нефтебазы, поэтому пожара удалось избежать. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. Возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет», — заявил он.

Гусев уточнил, что силы ПВО задействовали около трех часов утра. В Лискинском районе сбили шесть беспилотников самолетного типа.

В Ростовской области военные отразили массированную атаку дронами. Их уничтожили в нескольких населенных пунктах, никто не пострадал. Однако в Морозовском районе произошли проблемы с подачей электричества. Абонентов подключат по резервной схеме.

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