Дроны повредили неиспользуемый резервуар нефтебазы в Воронежской области

В Лискинском районе сбили шесть украинских беспилотников. Их обломки упали на неиспользуемый резервуар нефтебазы, поэтому пожара удалось избежать. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. Возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет», — заявил он.
Гусев уточнил, что силы ПВО задействовали около трех часов утра. В Лискинском районе сбили шесть беспилотников самолетного типа.
В Ростовской области военные отразили массированную атаку дронами. Их уничтожили в нескольких населенных пунктах, никто не пострадал. Однако в Морозовском районе произошли проблемы с подачей электричества. Абонентов подключат по резервной схеме.