Силы ПВО отразили массовую атаку украинских БПЛА на Ростовскую область

Фото: РИА «Новости»

Российские системы ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников в воздушном пространстве Ростовской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

«Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет», — сообщил глава области.

Голубев отметил, что последствия на земле уточняются.

Ранее о взрывах в небе над Ростовом-на-Дону сообщил Telegram-канал Shot. Примерно в 02:00 в ночь на пятницу горожане услышали два громких взрыва, в небе над городом появилась яркая вспышка. Авторы предположили, что сработала система ПВО.

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