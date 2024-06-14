Силы ПВО отразили массовую атаку украинских БПЛА на Ростовскую область

Российские системы ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников в воздушном пространстве Ростовской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.
«Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет», — сообщил глава области.
Голубев отметил, что последствия на земле уточняются.
Ранее о взрывах в небе над Ростовом-на-Дону сообщил Telegram-канал Shot. Примерно в 02:00 в ночь на пятницу горожане услышали два громких взрыва, в небе над городом появилась яркая вспышка. Авторы предположили, что сработала система ПВО.