ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Воронежем

Губернатор Гусев: ВСУ пытались ударить БПЛА по нефтебазе в Воронежской области

Фото: Pxhere

ВСУ попытались ударить по нефтебазе в Воронежской области со сверхмалой высоты с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами», — написал он.

По неуточненным данным, несколько дронов немного повредили резервуары с топливом. Пожара удалось избежать, пострадавших нет. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Также в ночь на 14 июня взрывы прозвучали в небе над Ростовом-на-Дону. По предварительной информации, сработала система ПВО. При этом официальных данных о случившемся пока не поступило.

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