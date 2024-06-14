ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Воронежем

ВСУ попытались ударить по нефтебазе в Воронежской области со сверхмалой высоты с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава области Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами», — написал он.

По неуточненным данным, несколько дронов немного повредили резервуары с топливом. Пожара удалось избежать, пострадавших нет. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Также в ночь на 14 июня взрывы прозвучали в небе над Ростовом-на-Дону. По предварительной информации, сработала система ПВО. При этом официальных данных о случившемся пока не поступило.