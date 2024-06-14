Несколько населенных пунктов Ростовской области после атаки остались без света

В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотниками. Из-за повреждения сетей несколько населенных пунктов остались без света. Губернатор Василий Голубев сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов», — заявил он.

Голубев заверил жителей, что подачу электричества восстановят. Абонентов подключат к резервной схеме.

По словам губернатора, в Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА. Дроны сбили в нескольких населенных пунктах. Голубев заявил, что по предварительной информации, никто не пострадал.

В Воронежской области дронами атаковали нефтебазу. Резервуары с топливом получили повреждения. В Курской области сбили пять БПЛА.