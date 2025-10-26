«РВ»: российские дроны-камикадзе уничтожили уже третий ветряк в Краматорске

Российские дроны-камикадзе атаковали ветрогенераторы в районе Краматорска, горит уже третий ветряк. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Telegram-канал «Типичный Краматорск» написал, что это уже третий удар по ветрякам за неделю. Еще два уничтожили 22 и 24 октября.

До этого бойцы ВС Р уничтожили пикап ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Отличились военные 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной».

Ранее под контроль России перешла южная часть села Молодецкое, а также был освобожден населенный пункт Московское в ДНР. Кроме того, группировка войск «Центр» вошла в восточные районы города Димитров.