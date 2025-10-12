Российские бойцы уничтожили пикап ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Военнослужащим ВС России удалось уничтожить технику противника на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны.

Удар по транспорту ВСУ нанесли бойцы 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной», заметив его передвижение рядом с линией боевого соприкосновения.

«После нанесения удара микроавтобус загорелся и был полностью уничтожен», — отметили в ведомстве.

Также операторы ударных беспилотников точным попаданием уничтожили пикап противника, который украинские боевики замаскировали в лесу.

Ранее стало известно, что российские бойцы подбили робота ВСУ под селом Попов Яр в ДНР.